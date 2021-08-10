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Перечислены смартфоны Xiaomi, поддерживающие расширение оперативной памяти

Максимум на 3 ГБ
Ранее стало известно, что Xiaomi над функцией по расширению оперативной памяти у смартфонов. Она была представлена официально под названием Memory extension. Скоро опция появится у аппаратов Mi, Redmi и POCO. Мы узнали точно, у каких.
Перечислены смартфоны Xiaomi, поддерживающие расширение оперативной памяти

Новая функция прошивки MIUI дебютировала в модели Redmi Note 10 Pro 5G. Вскоре она стала распространяться через MIUI 12.5.

Итак, Memory Extension будет во всех смартфонах на процессорах Snapdragon 888, 870 и 865. А также на:

  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T 5G
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 8

В будущем список может пополниться:

  • Xiaomi Mi MIX 4
  • Xiaomi Mi 11 Lite NE
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10S
  • Redmi Note 10 5G
  • Redmi Note 10 JE
  • Redmi 10
  • Redmi 9i
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi Note 8T
  • Redmi Note 8 2021

Функция позволяет увеличить объём оперативной памяти максимум на 3 ГБ.