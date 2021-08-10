Перечислены смартфоны Xiaomi, поддерживающие расширение оперативной памяти

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Перечислены смартфоны Xiaomi, поддерживающие расширение оперативной памятиМаксимум на 3 ГБ
Ранее стало известно, что Xiaomi над функцией по расширению оперативной памяти у смартфонов. Она была представлена официально под названием Memory extension. Скоро опция появится у аппаратов Mi, Redmi и POCO. Мы узнали точно, у каких.
Новая функция прошивки MIUI дебютировала в модели Redmi Note 10 Pro 5G. Вскоре она стала распространяться через MIUI 12.5.
Итак, Memory Extension будет во всех смартфонах на процессорах Snapdragon 888, 870 и 865. А также на:
- POCO X3 GT
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi 9T
- Redmi Note 8
В будущем список может пополниться:
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 JE
- Redmi 10
- Redmi 9i
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 2021
Функция позволяет увеличить объём оперативной памяти максимум на 3 ГБ.