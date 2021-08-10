Перечислены смартфоны Xiaomi, поддерживающие расширение оперативной памяти

Максимум на 3 ГБ

Ранее стало известно, что Xiaomi над функцией по расширению оперативной памяти у смартфонов. Она была представлена официально под названием Memory extension. Скоро опция появится у аппаратов Mi, Redmi и POCO. Мы узнали точно, у каких.