Перечислены смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 12

Это неофициальный список, но его составители заверили, что брали за основу информацию от службы поддержки Xiaomi и разработчиков прошивки MIUI. Впервые он появился в сети две недели назад, сейчас же в него внесли коррективы.

Из списка, например, исчезли POCO C3, POCO M2 и POCO M2 Reloaded. Зато больше нет сомнений, что обновление получат Redmi Note 9 4G, Redmi 9 T и Redmi 9 Power. Конечно же, Android 12 придёт в первую очередь на флагманские модели — Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Redmi K30 S Ultra. Остальные устройства можно посмотреть ниже: