Перечислены способы сделать смартфон удобным и понятным для пожилых людей

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Перечислены способы сделать смартфон удобным и понятным для пожилых людейЭто касается устройств на Android
Пенсионерам может быть тяжело разобраться в новых технологиях, в том числе в пользовании современным смартфоном. О том, как настроить аппарат так, чтобы максимально упростить жизнь бабушкам и дедушкам, рассказал пользователь iXBT.com.
Автор материала поделился своим опытом адаптации смартфона на операционной системе Android под потребности пожилых. Для облегчения работы с сенсорным телефоном он предлагает активировать несколько пунктов в настройках или скачать пару программ.
- Упрощённый режим. Активировать его можно несколькими способами. Всё зависит от модели аппарата. Например, у Xiaomi в параметрах уже есть такой режим (найти можно так: "Настройки" - "Особые возможности" - "Простой режим"). После его включения увеличивается шрифт, размер иконок, появляется раздел для добавления избранных контактов. Также подобная функция есть у Samsung, Meizu, Huawei. У последнего производителя с помощью перехода "Настройки" - "Основные настройки" - "Рабочий стол" также можно изменить интерфейс.
- Jeejen. Другой вариант - скачать вручную и установить на смартфон программу Jeejen. В результате на экране аппарата появится "плитка" с приложениями.
- Настройка вручную. Если же "Упрощённого режима" в настройках нет, то всё можно настроить самостоятельно. То есть важные контакты добавить на главный экран, при необходимости добавить туда виджеты, а затем увеличить размер шрифта настройках.
- Simple Mode. Аналог Jeejen из Google Play - приложение Simple Mode. Правда, оно не такое удобное, по мнению пользователя, как Jeejen.
- Тревожная кнопка. Эта функция может понадобиться, чтобы в случае чего пожилой человек мог нажать на неё и автоматически отправить избранным контактам сообщение с координатами. В некоторых программах такая кнопка сразу же есть - например, в BIG Launcher.
- Возможность поиска телефона. Эта функция включается в настройках: "Настройки" - "Безопасность" - "Найти устройство". После этого нужно скачать приложение Find My Device, войти в аккаунт Google. И всё, теперь можно отслеживать местонахождение смартфона.