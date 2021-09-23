Перечислены способы сделать смартфон удобным и понятным для пожилых людей

Это касается устройств на Android

Пенсионерам может быть тяжело разобраться в новых технологиях, в том числе в пользовании современным смартфоном. О том, как настроить аппарат так, чтобы максимально упростить жизнь бабушкам и дедушкам, рассказал пользователь iXBT.com.