Перечислены три основные особенности новых флагманских смартфонов Huawei Mate 50

Во-первых, это система получения изображений XMAGE, которая будет эксклюзивной для серии Mate 50. Она должна стать своего рода заменой системам Leica, которые ранее использовала Huawei. Ходят слухи, что система XMAGE основана на специальном чипе NPU, созданном HiSilicon.

Во-вторых, смартфоны смогут использовать спутниковую связь. Она позволит отправлять экстренные текстовые сообщения, если нет сотовой связи.

И наконец третья особенность — новая версия фирменной операционной системы HarmonyOS 3. Одной из наиболее интересных новых функций ОС является способность телефона поддерживать ограниченную функциональность даже при разряженном аккумуляторе. Например, будет работать NFC для бесконтактных платежей.