Перед покупкой умного кольца учтите эти нюансы

Такие кольца отслеживают сон, частоту сердечных сокращений и уровень активности, а некоторые модели предлагают мониторинг SpO2, показания ЭКГ и бесконтактные платежи. Длительное время автономной работы и водонепроницаемость делают их удобными для ежедневного использования.

Правда, стоит помнить, что у них нет дисплеев, поэтому для проверки данных вам понадобится приложение. Их маленькие датчики могут быть менее точными во время интенсивных тренировок, а возможности настройки ограничены по сравнению со смарт-часами. Еще одним фактором является цена — умные кольца зачастую дороже основных носимых устройств. Хотя большинство пользователей находят их удобными, длительное ношение или физические нагрузки могут вызвать раздражение на коже (случаи были).

В целом, умные кольца подходят тем, кто следит за своим здоровьем и предпочитает незаметную технику, но цена может отпугнуть, как и точность измерений.