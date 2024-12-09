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Опубликовано 09 декабря 2024, 09:45
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Перед покупкой умного кольца учтите эти нюансы

Что стоит знать
Плюсы и минусы умных колец объяснили. Умные кольца завоевывают все большее внимание. В отличие от громоздких смарт-часов, они легкие, стильные и удобные для круглосуточного ношения. Однако у них есть и ограничения.
Перед покупкой умного кольца учтите эти нюансы

© Samsung

Такие кольца отслеживают сон, частоту сердечных сокращений и уровень активности, а некоторые модели предлагают мониторинг SpO2, показания ЭКГ и бесконтактные платежи. Длительное время автономной работы и водонепроницаемость делают их удобными для ежедневного использования.

Правда, стоит помнить, что у них нет дисплеев, поэтому для проверки данных вам понадобится приложение. Их маленькие датчики могут быть менее точными во время интенсивных тренировок, а возможности настройки ограничены по сравнению со смарт-часами. Еще одним фактором является цена — умные кольца зачастую дороже основных носимых устройств. Хотя большинство пользователей находят их удобными, длительное ношение или физические нагрузки могут вызвать раздражение на коже (случаи были).

В целом, умные кольца подходят тем, кто следит за своим здоровьем и предпочитает незаметную технику, но цена может отпугнуть, как и точность измерений.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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