Перегрев процессора оказался главной причиной возврата телефонов ​​Google Pixel

Опубликовано 10 ноября 2024, 12:001 мин.
Перегрев процессора оказался главной причиной возврата телефонов Google PixelА чего ожидали вы
Смартфоны Google Pixel, оснащенные собственными чипами Tensor, за последние годы значительно улучшились. Однако недавняя утечка показала, что перегрев остается серьезной проблемой для серии Pixel.
Согласно внутренним документам Google, перегрев является основной причиной возврата Pixel. Компании продолжает решения проблемы с тепловыделением в будущих чипах Tensor, особенно в предстоящем Tensor G6. В просочившихся слайдах также указано, что время автономной работы является еще одной ключевой областью беспокойства для Google.
Google Tensor — это серия SoC, разработанная Google специально для своих смартфонов Pixel. В отличие от других производителей смартфонов, которые используют готовые процессоры от Qualcomm или Samsung, Google разработал Tensor самостоятельно. Это позволяет оптимизировать чип под конкретные нужды операционной системы Android и программного обеспечения Pixel.