Телефоны
Опубликовано 10 ноября 2024, 12:00
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Перегрев процессора оказался главной причиной возврата телефонов ​​Google Pixel

А чего ожидали вы
Смартфоны Google Pixel, оснащенные собственными чипами Tensor, за последние годы значительно улучшились. Однако недавняя утечка показала, что перегрев остается серьезной проблемой для серии Pixel.
Перегрев процессора оказался главной причиной возврата телефонов ​​Google Pixel

© Google

Согласно внутренним документам Google, перегрев является основной причиной возврата Pixel. Компании продолжает решения проблемы с тепловыделением в будущих чипах Tensor, особенно в предстоящем Tensor G6. В просочившихся слайдах также указано, что время автономной работы является еще одной ключевой областью беспокойства для Google.

Google Tensor — это серия SoC, разработанная Google специально для своих смартфонов Pixel. В отличие от других производителей смартфонов, которые используют готовые процессоры от Qualcomm или Samsung, Google разработал Tensor самостоятельно. Это позволяет оптимизировать чип под конкретные нужды операционной системы Android и программного обеспечения Pixel.