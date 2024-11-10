Перегрев процессора оказался главной причиной возврата телефонов ​​Google Pixel

Согласно внутренним документам Google, перегрев является основной причиной возврата Pixel. Компании продолжает решения проблемы с тепловыделением в будущих чипах Tensor, особенно в предстоящем Tensor G6. В просочившихся слайдах также указано, что время автономной работы является еще одной ключевой областью беспокойства для Google.

Google Tensor — это серия SoC, разработанная Google специально для своих смартфонов Pixel. В отличие от других производителей смартфонов, которые используют готовые процессоры от Qualcomm или Samsung, Google разработал Tensor самостоятельно. Это позволяет оптимизировать чип под конкретные нужды операционной системы Android и программного обеспечения Pixel.