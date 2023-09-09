Переход iPhone 15 на USB-C пройдет легче, чем переход iPhone 5 на Lightning

В отличие от предыдущего перехода, который был инициирован Apple, это изменение обусловлено европейским законодательством, предписывающим использование USB-C со следующего года.

Ожидается, что переход на USB-C будет более приятным для потребителей по нескольким причинам. USB-C уже является широко распространенным разъемом в мире технологий, в том числе в телефонах на базе Android. Он также интегрирован в различные продукты Apple, такие как MacBook и iPad. Таким образом, многие потребители уже являются владельцами устройств и аксессуаров с USB-C, что делает переход более плавным.

Переход на новый стандарт, напомним, даст такие преимущества, как более высокая скорость зарядки и быстрая передача данных. Кроме того, пользователям больше не придется носить с собой два типа кабелей во время путешествий.