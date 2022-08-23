Перекупщики iPhone зарабатывают столько, что могут позволить себе покупку дома

Журналисты пишут, что бывшие в употреблении смартфоны становятся всё более популярными в Китае. В отсутствие значимых нововведений в мобильных телефонах многие люди готовы покупать старые модели по более низким ценам.

При этом на вторичном рынке котируются именно айфоны. И они же лучше сохраняют первоначальную цену с годами. Даже iPhone 12 Pro Max, выпущенный два года назад, стоит в Китае сейчас около 700-800 долларов. Это и позволяет перекупщикам хорошо зарабатывать.