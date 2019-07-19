Первая разборка показала отличную ремонтопригодность нового Xiaomi на чистом Android

Да, «новинка», на самом деле, клон модели Xiaomi CC9e только без фирменной оболочки китайцев. То есть, смартфон работает на платформе Snapdragon 665, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти, а также тройную камеру с основным датчиком на 48 Мп.

Авторы ролика разобрали смартфон буквально на детали. Показали SoC, основную и селфи-камеру, динамик и аккумулятор на 4030 мАч. Журналисты сделали вывод, что устройство хорошо поддаётся ремонту: ведь ролик показал, что снять компоненты достаточно легко. Однако остаётся неясным, насколько просто будет вскрыть смартфон сторонним лицам. Ролик-то делала сама Xiaomi.