Первая утечка по компактному флагманскому смартфону Xiaomi 12 mini

Если верить утечке, Xiaomi 12 mini получит 6,28-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц и яркостью 1500 кд/м2. Смартфон также будет поддерживать стандарты Dolby Vision и HDR10+. Он будет работать на процессоре Snapdragon 870. В камере у него будет расположен главный датчик на 108 Мп. Обещают и систему оптической стабилизации изображения. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Смартфон сможет заряжаться по проводу с мощностью 67 Вт, без проводов — 50 Вт. Помимо этого, у Xiaomi 12 mini должны быть модуль NFC и водозащита на IP68.

Цены на смартфон якобы будут начинаться с 3599 юаней за версию 8 + 128 ГБ. Представить его должны 12 декабря.