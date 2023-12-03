Первое крупное обновление Redmi Note 12, и сразу новая оболочка HyperOS

Инсайдеры сообщают, что официальное внедрение запланировано на «середину декабря» и обещает пользователям «перемены в работе». Бета-тестеры HyperOS смогут первыми оценить новинку.

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У бюджетныз Redmi Note 12 отличные экраны с диагональю 6,7 дюйма и пиковой яркостью 1200 нит, пишут обзорщики. Частота обновления здесь 120 Гц. В комплекте с обеими версиями (Snapdragon 685 и Snapdragon 4 Gen 1) идёт блок зарядки на 33 Вт. Отличаются друг от друга устройства только поддержкой 4G/5G, внешним видом блока камер, процессорами.