Первое обновление OnePlus 12, и сразу же ProXDR с “мастер-режимом”

ProXDR, версия UltraHDR от OnePlus, теперь интегрирована с Google Photos. Фотографии будут отличаться повышенной яркостью, насыщенными цветами и "живостью". Только убедитесь, что вы просматриваете совместимый UltraHDR-контент, чтобы полностью раскрыть его потенциал.

Приготовьтесь "раскрыть свой внутренний потенциал" с помощью Master Mode. Этот новый интерфейс камеры, разработанный совместно с Hasselblad, предоставляет полный контроль над такими настройками, как насыщенность, контрастность и виньетка.

Обновление также устраняет мелкие недочеты в работе NFC, Wi-Fi и датчика отпечатков пальцев.