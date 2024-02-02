Опубликовано 02 февраля 2024, 19:45
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Первое обновление OnePlus 12, и сразу же ProXDR с “мастер-режимом”От Hasselblad
Первое обновление программного обеспечения OnePlus 12 уже здесь, и в нем появились такие функции, как ProXDR для Google Photos и Master Mode для камеры Hasselblad.
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ProXDR, версия UltraHDR от OnePlus, теперь интегрирована с Google Photos. Фотографии будут отличаться повышенной яркостью, насыщенными цветами и "живостью". Только убедитесь, что вы просматриваете совместимый UltraHDR-контент, чтобы полностью раскрыть его потенциал.
Приготовьтесь "раскрыть свой внутренний потенциал" с помощью Master Mode. Этот новый интерфейс камеры, разработанный совместно с Hasselblad, предоставляет полный контроль над такими настройками, как насыщенность, контрастность и виньетка.
Обновление также устраняет мелкие недочеты в работе NFC, Wi-Fi и датчика отпечатков пальцев.