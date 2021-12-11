Первое реалистичное изображение Xiaomi 12 Ultra с очень странной камерой

На этом концепте ещё более становится заметно, насколько странная и огромная основная камера у смартфона. Она занимает лишь немногим меньше половины от общей площади задней панели.

При этом о блоке основной камеры явно прослеживаются четыре модуля и тройная вспышка. Если верить более ранним утечкам, Xiaomi 12 Ultra оснастят камерой на 50, 48, 48 и 48 Мп. При этом за линзы будет отвечать легендарная Leica.