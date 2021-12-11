Первое реалистичное изображение Xiaomi 12 Ultra с очень странной камерой

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Первое реалистичное изображение Xiaomi 12 Ultra с очень странной камеройНо выглядит, конечно, необычно
Накануне в сети всплыл очень странный макет, который приписывают грядущему флагману Xiaomi — Xiaomi 12 Ultra. Теперь же, на его основе, интернет-дизайнер Бен Гескин опубликовал первое реалистичное изображения аппарата.
На этом концепте ещё более становится заметно, насколько странная и огромная основная камера у смартфона. Она занимает лишь немногим меньше половины от общей площади задней панели.
При этом о блоке основной камеры явно прослеживаются четыре модуля и тройная вспышка. Если верить более ранним утечкам, Xiaomi 12 Ultra оснастят камерой на 50, 48, 48 и 48 Мп. При этом за линзы будет отвечать легендарная Leica.
На данный момент нет точной информации, когда же Xiaomi анонсирует Ultra-версию своего флагмана. Возможно, это произойдёт уже 28 декабря, одновременно с базовыми Xiaomi 12 и MIUI 13. А возможно, чуточку позже.
Источник: Twitter / Ben Geskin