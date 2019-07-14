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Сегодня 16:43

Первое «живое» фото iPhone 2019 оказалось подделкой

Просто отредактировали в Photoshop
Сегодня мы опубликовали «живое» фото новой модели iPhone, которую Apple должна презентовать в сентябре. Однако выяснилось, что это не более чем подделка.

Инсайдер Xiaomishka выложил в твиттере полную версию фотографии с якобы новым айфоном. На ней запечатлены глава Apple Тим Кук (Tim Cook) и дизайнер Джонатан Айв (Jonathan Paul «Jony» Ive), который уже покинул компанию. Инсайдер подписал, что фото было просто отредактировано в Photoshop. В руках Тим Кук, на самом деле, держит iPhone текущего поколения. А «квадрокамеру» к нему «прифотошопили».

Эта история доказывает нам ещё раз, что нельзя верить всем «утечкам» в интернете. Что ж, узнаем всю правду о новых айфонах в сентябре.

Xiaomishka

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