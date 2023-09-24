Первому смартфону с Android исполнилось 15 лет

В отличие от iPhone, который был представлен годом ранее, HTC Dream оснащался 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, который выдвигался и открывал полноценную QWERTY-клавиатуру. Внутри у него находился процессор Qualcomm MSM7201A с графическим процессором Adreno 130, 192 МБ оперативной памяти и 256 МБ расширяемой внутренней памяти. Телефон был оснащен съемным аккумулятором емкостью 1150 мАч, что нечасто встречается в современных смартфонах.

Презентация этого революционного устройства состоялась на пресс-конференции в Нью-Йорке, где Google, T-Mobile и HTC совместно представили миру Android.

Сегодня Android стала доминирующей операционной системой для мобильных устройств, на которой работает огромное количество смартфонов по всему миру.