Первую партию iPhone 12 в России раскупили за три дня

Продажи новинок iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались 23 октября. Сегодня, 26 октября запасы в магазинах уже почти закончились.

В МТС сообщили, что в магазинах закончились модели синей расцветки. Особенно россиянам понравилась модель Pro. Кё выбрали 70% покупателей. В МТС заверили, что скоро появятся новые партии товара. По словам аналитиков, спрос на новые айфоны в этом году оказался в два раза больше, чем на прошлогодние iPhone 11.

О том, что спрос на iPhone 12 превысил прошлогодние показатели, рассказали в Билайне и Связном. Оператор связи отметил, что первую партию новых смартфонов Apple клиенты почти полностью выкупили в первый же день. Поэтому пока в розничных салонах Билайн наблюдается дефицит.

В re: Store сейчас тоже почти невозможно купить новинки. В «М.Видео-Эльдорадо» тоже раскупили смартфоны определённого цвета и объёмов памяти. Новое поступление ожидается в течение одной-двух недель.