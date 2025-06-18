Первые большие наушники Nothing Headphone (1) в Европе оценили в €299

По последним утечкам, цена наушников в Европе составит €299, в Великобритании — £299, а в США — $309, что немного выше раннего прогноза в $299. В Европе и Великобритании модель будет предлагаться в чёрном и белом цветах, а в США — в чёрном и сером.

Подробные характеристики пока неизвестны, но сообщается, что наушники создаются в сотрудничестве с британской аудиокомпанией KEF, что обещает высокое качество звука. Также ожидаются функции активного шумоподавления (ANC), режим прозрачности, а также узнаваемый дизайн Nothing.