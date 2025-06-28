Первые фото с телевика Nothing Phone (3) вызвали смешанные чувства в Сети

Особое внимание уделено телеобъективу, который впервые добавлен в серию. На фото, опубликованных в официальном аккаунте Nothing в X (бывший Twitter), видно, что камера делает неплохие снимки, но с заметной обработкой: слишком яркие тени, потеря деталей и перенасыщенные цвета. В итоге изображения выглядят для кого-то “неестественно”.

Глава компании Карл Пей также выложил фото с широкоугольной камеры. Картинки получились тёплыми по цветам, но всё так же страдают от слабого контраста и недостаточной детализации. Ночная съёмка, съёмка в движении и при сложном освещении пока не демонстрировались.