Первые фото с телевика Nothing Phone (3) вызвали смешанные чувства в Сети

Первые фото с телевика Nothing Phone (3) вызвали смешанные чувства в СетиКамера вызывает интерес, но пока нуждается в доработке
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Особое внимание уделено телеобъективу, который впервые добавлен в серию. На фото, опубликованных в официальном аккаунте Nothing в X (бывший Twitter), видно, что камера делает неплохие снимки, но с заметной обработкой: слишком яркие тени, потеря деталей и перенасыщенные цвета. В итоге изображения выглядят для кого-то “неестественно”.
Глава компании Карл Пей также выложил фото с широкоугольной камеры. Картинки получились тёплыми по цветам, но всё так же страдают от слабого контраста и недостаточной детализации. Ночная съёмка, съёмка в движении и при сложном освещении пока не демонстрировались.
По характеристикам смартфон выглядит мощно: чип Snapdragon 8s Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти, батарея 5150 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт, три камеры по 50 Мп (основная, широкоугольная и телеобъектив) и 50 Мп фронталка.
Всё может измениться с обновлениями.