Телефоны
Опубликовано 28 июня 2025, 15:45
1 мин.

Первые фото с телевика Nothing Phone (3) вызвали смешанные чувства в Сети

Камера вызывает интерес, но пока нуждается в доработке
Nothing готовится представить свой новый флагман Phone (3) уже 1 июля. В Сети появились первые примеры фото с новой камеры, и они вызвали… смешанные реакции.
Первые фото с телевика Nothing Phone (3) вызвали смешанные чувства в Сети

© Nothing

Особое внимание уделено телеобъективу, который впервые добавлен в серию. На фото, опубликованных в официальном аккаунте Nothing в X (бывший Twitter), видно, что камера делает неплохие снимки, но с заметной обработкой: слишком яркие тени, потеря деталей и перенасыщенные цвета. В итоге изображения выглядят для кого-то “неестественно”.

Глава компании Карл Пей также выложил фото с широкоугольной камеры. Картинки получились тёплыми по цветам, но всё так же страдают от слабого контраста и недостаточной детализации. Ночная съёмка, съёмка в движении и при сложном освещении пока не демонстрировались.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Nothing

По характеристикам смартфон выглядит мощно: чип Snapdragon 8s Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти, батарея 5150 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт, три камеры по 50 Мп (основная, широкоугольная и телеобъектив) и 50 Мп фронталка.

Всё может измениться с обновлениями.