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Первые фото, сделанные на недорогой и стильный Nothing Phone (1)У него будет всего две камеры
Уже скоро выйдет смартфон Nothing Phone (1), предназначенный для средней ценовой категории. Он, вопреки трендам, получит всего две камеры. Но, как говорит основатель компании Nothing и бывший соучредитель OnePlus Карл Пей, важно не количество камер, а то, что они могут делать. В сети появились первые образцы фото с камер Nothing Phone (1), поэтому мы можем проверить это утверждение.
Уже было официально подтверждено, что Nothing Phone (1) получит основную камеру Sony IMX766 на 50 Мп с системой оптической стабилизации, апертурой ƒ/1.88 и размером сенсора 1/1.56 дюйма. А вот какие фотографии будут получаться:
Выглядят снимки, действительно, неплохо. А по этой ссылке вы можете скачать полноразмерные, несжатые образцы фотографий, чтобы провести более детальную оценку.