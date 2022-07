Первые фото, сделанные на недорогой и стильный Nothing Phone (1)

У него будет всего две камеры

Уже скоро выйдет смартфон Nothing Phone (1), предназначенный для средней ценовой категории. Он, вопреки трендам, получит всего две камеры. Но, как говорит основатель компании Nothing и бывший соучредитель OnePlus Карл Пей, важно не количество камер, а то, что они могут делать. В сети появились первые образцы фото с камер Nothing Phone (1), поэтому мы можем проверить это утверждение.