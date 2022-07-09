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Первые фото, сделанные на недорогой и стильный Nothing Phone (1)

У него будет всего две камеры
Уже скоро выйдет смартфон Nothing Phone (1), предназначенный для средней ценовой категории. Он, вопреки трендам, получит всего две камеры. Но, как говорит основатель компании Nothing и бывший соучредитель OnePlus Карл Пей, важно не количество камер, а то, что они могут делать. В сети появились первые образцы фото с камер Nothing Phone (1), поэтому мы можем проверить это утверждение.
Первые фото, сделанные на недорогой и стильный Nothing Phone (1)

Уже было официально подтверждено, что Nothing Phone (1) получит основную камеру Sony IMX766 на 50 Мп с системой оптической стабилизации, апертурой ƒ/1.88 и размером сенсора 1/1.56 дюйма. А вот какие фотографии будут получаться:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Выглядят снимки, действительно, неплохо. А по этой ссылке вы можете скачать полноразмерные, несжатые образцы фотографий, чтобы провести более детальную оценку.

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