Первые iPhone 15 начали доходить до покупателей

Для тех, кто выбрал вариант самовывоза, на странице с заказом отображается статус «Готов к выдаче», однако забрать устройства можно будет только в назначенное время в день старта продаж.

Между тем, по сообщениям из разных стран мира, в магазинах Apple Store образуются очереди, поскольку те, кто не успел сделать предварительный заказ, надеются получить устройство лично. Несмотря на то, что Apple использует систему предварительной записи для покупки устройств в день запуска, некоторые энтузиасты пытают счастья, приходя в магазин без записи.