Первые iPhone 15 начали доходить до покупателей

Первые iPhone 15 начали доходить до покупателейА в магазинах очереди
В связи с глобальным запуском серии iPhone 15 ощущается «напряжение»: предзаказы начинают поступать на пороги жаждущих покупателей, а в магазинах Apple Store по всему миру образуются очереди. Компания отмечает этот запуск еще и пресс-релизом, в котором также рассказывается о выпуске Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.
Для тех, кто выбрал вариант самовывоза, на странице с заказом отображается статус «Готов к выдаче», однако забрать устройства можно будет только в назначенное время в день старта продаж.
Между тем, по сообщениям из разных стран мира, в магазинах Apple Store образуются очереди, поскольку те, кто не успел сделать предварительный заказ, надеются получить устройство лично. Несмотря на то, что Apple использует систему предварительной записи для покупки устройств в день запуска, некоторые энтузиасты пытают счастья, приходя в магазин без записи.