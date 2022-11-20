Первые изображения флагмана Moto X40 на новейшем SoC Snapdragon 8 Gen 2

Первые изображения флагмана Moto X40 на новейшем SoC Snapdragon 8 Gen 2И немного о характеристиках
Недавно Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Gen 2, после чего Motorola подтвердила, что Ьoto X40 будет работать на этой платформе. Теперь официальных представитель Lenovo в Китае поделился на Weibo предварительной информацией о новейшем смартфоне.
Официальный представитель заявил, что “настройка камеры moto X40 все еще продолжается”, и что после выпуска смартфона будет еще больше сюрпризов. К тому же выложили фотографию задней панели moto X40.
Что касается системы, то смартфон будет использовать интерфейс myui 5 на базе Android 13.
IT Home выяснило, что Moto X40 уже получила сетевую лицензию. Модель весит 196 грамм, имеет размеры 161,3 x 73,9 x 8,5 мм, оснащена 6,67-дюймовым OLED-экраном 1080 x 2400 и функцию распознавания отпечатков пальцев под экраном.
Moto X40 будет оснащен аккумулятором емкостью 4950 мАч/4450 мАч, также на выбор будет 3 варианта оперативной памяти: 8 ГБ, 12 ГБ и 18 ГБ с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ основной памяти соответственно. Moto X40 сможет похвастаться тройным модулем камеры на 50 Мп + 50 Мп + 12 Пм: основная, ультраширокоугольная и портретная.