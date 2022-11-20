Первые изображения флагмана Moto X40 на новейшем SoC Snapdragon 8 Gen 2

Официальный представитель заявил, что “настройка камеры moto X40 все еще продолжается”, и что после выпуска смартфона будет еще больше сюрпризов. К тому же выложили фотографию задней панели moto X40.

Что касается системы, то смартфон будет использовать интерфейс myui 5 на базе Android 13.