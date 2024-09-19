Первые обзоры раскрыли реальные плюсы и минусы iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Дизайн практически не изменился, а новые функции, хотя и полезны, не являются революционными.

Флоренс Ион из Gizmodo отметил, что обновление имеет смысл только для тех, кто пользуется устаревшей моделью iPhone. Для владельцев iPhone 15 Pro весомых причин для перехода на новинку практически нет.

Джулиан Чоккатту из Wired также считает, что разница между iPhone 16 Pro и обычными моделями iPhone 16 невелика. Основным отличием является частота обновления экрана 120 Гц, но большинство пользователей не заметят значимых улучшений.

Нилай Патель из The Verge обратил внимание на то, что Camera Control и Action Button не являются революционными, а обновление стоит рассматривать только тем, кто заинтересован в новых возможностях фотосъемки.

Патрик Холланд из CNET хвалит улучшенное время работы батареи и новые камеры, но критикует за скромный объем памяти — всего 128 ГБ за $999, а также за невыразительные цветовые варианты.