Первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 13

Согласно утечке, флагманский чипсет следующего поколения для премиум-смартфонов будет иметь уникальную конфигурацию. В то время как существующие процессоры 8 Gen 1 имеют кластеры из 1 + 3 + 4 ядра, новый 8 Gen 2 будет иметь конфигурацию 1 + 2 + 2 + 3.

Сообщается, что The Snapdragon 8 Gen 2 получит одно ядро поколения Makalu, кластер с двумя другими ядрами Makalu, два ядра Matterhorn и три Klein R1. Инсайдер Abhishek Yadav заявил, что одним из первых смартфонов, который получит новейший процессор, станет Xiaomi 13.

Помимо того, информатор рассказал, что новый чипсет получит графический процессор Adreno 740 и будет производиться на передовом 4-нм техпроцессе от TSMC.