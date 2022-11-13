Первые подробности о смартфоне Xiaomi Poco X5 5G

В частности, мы узнали, что в телефоне будет установлена батарея ёмкостью 4900 мАч, которая, скорее всего, будет рекламироваться как аккумулятор на 5000 мАч.

Также известно, что смартфон будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi и 5G с поддержкой разных частот. Кроме того, Poco X5 5G будет поставляться с прошивкой MIUI 14, что может указывать на Android 13 под капотом.

Другие слухи упоминают наличие дисплея с частотой 120 Гц и чипсета Snapdragon 778G+.