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16:20, 13 ноября 2022
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Первые подробности о смартфоне Xiaomi Poco X5 5G

Под брендом Poco традиционно выходят недорогие смартфоны

На веб-сайтах сертификационных центров FCC и BIS появилась информация о грядущем смартфоне Xiaomi Poco X5 5G.

Первые подробности о смартфоне Xiaomi Poco X5 5G

В частности, мы узнали, что в телефоне будет установлена батарея ёмкостью 4900 мАч, которая, скорее всего, будет рекламироваться как аккумулятор на 5000 мАч.

Также известно, что смартфон будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi и 5G с поддержкой разных частот. Кроме того, Poco X5 5G будет поставляться с прошивкой MIUI 14, что может указывать на Android 13 под капотом.

Другие слухи упоминают наличие дисплея с частотой 120 Гц и чипсета Snapdragon 778G+.

Источник фото:Unsplash
Источник:GSMArena
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