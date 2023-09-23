Первые покупатели iPhone 15 столкнулись с вечным зависанием на экране настройки

Ошибка может привести к сбою передачи данных, в результате чего iPhone 15 застревает на логотипе Apple, так и не завершив процесс. Для решения этой проблемы компания Apple выпустила iOS 17.0.2 специально для устройств iPhone 15.

В идеале при первоначальной настройке iPhone 15 перед началом передачи данных пользователь должен получить предложение об обновлении до iOS 17.0.2. Однако некоторые пользователи сообщают, что при настройке такое уведомление не появляется.

Если вы оказались в подобной ситуации и смартфон у вас завис, есть два варианта ее решения. Во-первых, подключите iPhone 15 к компьютеру с помощью кабеля, запустите режим восстановления, выполнив определенные последовательности нажатий, и выберите опцию «Восстановить» в Finder или iTunes. В качестве альтернативы можно настроить iPhone 15 как новый без переноса данных, обновить его до iOS 17.0.2 , а затем восстановить телефон, повторно завершив процесс настройки с возможностью переноса данных со старого устройства.