Первые результаты тестов топового процессора для флагманских смартфонов Snapdragon 8+ Gen 1

Авторы Phonearena признались, что сначала были в некотором замешательстве из-за теста GFXBench Car Chase, но как только они добрались до более тяжёлого теста Manhattan, преимущества Snapdragon 8+ Gen 1 стали более очевидными. Эта тенденция сохранилась и в тесте Geekbench. В экстремальном тесте 3DMark Wild Life Extreme новинка не только победила, но и продержалась дольше, прежде чем начать троттлить.

Стоит понимать, что в коммерческих устройствах процессор может работать иначе. Поэтому полагаться на эти тесты полностью не стоит.