Первые результаты тестов топового процессора для флагманских смартфонов Snapdragon 8+ Gen 1

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Первые результаты тестов топового процессора для флагманских смартфонов Snapdragon 8+ Gen 1Пока нельзя купить ни один смартфон с новым процессором
Qualcomm только что представила процессор Snapdragon 8+ Gen 1, улучшенную версию 8 Gen 1. Издание Phonearena уже успело протестировать чипсет в составе платформы Asus ROG. Стоит отметить, что это не коммерческий продукт, а устройство исключительно для тестирования и демонстрации возможностей.
Авторы сравнили результаты новинки с результатами Snapdragon 8 Gen 1, который находится внутри Galaxy S22 Ultra. Ниже можно увидеть показатели в различных бенчмарках:
Авторы Phonearena признались, что сначала были в некотором замешательстве из-за теста GFXBench Car Chase, но как только они добрались до более тяжёлого теста Manhattan, преимущества Snapdragon 8+ Gen 1 стали более очевидными. Эта тенденция сохранилась и в тесте Geekbench. В экстремальном тесте 3DMark Wild Life Extreme новинка не только победила, но и продержалась дольше, прежде чем начать троттлить.
Стоит понимать, что в коммерческих устройствах процессор может работать иначе. Поэтому полагаться на эти тесты полностью не стоит.
Источник:Phonearena
Автор:Ксения МурашеваТеги: