СМИ раскрыли часть характеристик. Vivo X300 получит 6,31-дюймовый экран BOE Q10+ с LTPO-технологией и станет наследником прошлогоднего X200 Pro Mini. В отличие от серии X200, версия с 6,67-дюймовым дисплеем в этом году не планируется. X300 Pro будет крупнее — с 6,78-дюймовым экраном.

Обе модели получат фронтальную камеру на 50 МП. Основной модуль у X300 — 200 МП Samsung HPB, дополненный 50-МП телефото-сенсором Sony LYT-602. У X300 Pro наоборот: 50-МП сенсор Sony LYT-828 в роли основной камеры и 200-МП телефото Samsung HPB. В обоих смартфонах будет также широкоугольная камера Samsung JN5.

Ожидается, что устройства будут работать на Android 15 с оболочкой OriginOS 6. Ёмкость аккумуляторов пока не раскрыта, но инсайдеры говорят о 6000 мА·ч у X300 и 6500 мА·ч у X300 Pro. Оба поддержат проводную зарядку 90 Вт и беспроводную зарядку.