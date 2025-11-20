Первые утечки о складном vivo X Fold6 раскрыли 200 МП-камеру и Snapdragon 8 Gen 5

За производительность будет отвечать чип Snapdragon 8 Gen 5. Для сравнения, X Fold5 оснащался Snapdragon 8 Gen 3.

Ещё одной особенностью станет сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания на боковой грани.

На этом утечки заканчиваются. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы появится больше информации о характеристиках, дизайне и дополнительных функциях смартфона.