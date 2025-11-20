Первые утечки о складном vivo X Fold6 раскрыли 200 МП-камеру и Snapdragon 8 Gen 5

Опубликовано 20 ноября 2025, 16:371 мин.
Первые утечки о складном vivo X Fold6 раскрыли 200 МП-камеру и Snapdragon 8 Gen 5Анонс не заставит себя ждать
Появились первые слухи о Vivo X Fold6. Ожидается, что смартфон будет представлен во втором квартале следующего года. По данным утечек, новинка получит камеру с разрешением 200 МП, но пока не ясно, будет ли она основной или телеобъективом.
© Vivo
За производительность будет отвечать чип Snapdragon 8 Gen 5. Для сравнения, X Fold5 оснащался Snapdragon 8 Gen 3.
Ещё одной особенностью станет сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания на боковой грани.
На этом утечки заканчиваются. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы появится больше информации о характеристиках, дизайне и дополнительных функциях смартфона.