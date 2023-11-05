Первые впечатления обзорщика от китайской версии Xiaomi 14 Pro

Первые впечатления обзорщика от китайской версии Xiaomi 14 ProЕсть ли смысл брать этот смартфон?
Ведущий YouTube-канала «Павел Хмурчик» рассказал об особенностях нового Xiaomi 14 Pro. Правда, речь идёт именно о китайской версии телефона.
При покупке Xiaomi 14 Pro стоит быть готовым к заметному нагреву - до 43-46 градусов Цельсия. Правда, это происходит лишь в определённых ситуациях: при долгом сёрфинге в Интернете, при съёмке видео, при зарядке.
Также на устройстве стоит новая оболочка HyperOS. Но она вряд ли хорошо оптимизирована под процессор Snapdragon 8 Gen 3.
Даже китайской версией Xiaomi 14 Pro можно пользоваться без проблем. Google-сервисы на этом смартфоне есть.
Особенность экрана Xiaomi 14 Pro состоит в том, что на нём стоит закругленное стекло, а не плоское. Это не всем понравится. Кроме того, смартфон довольно тяжёлый, но при этом отлично лежит в руке. Единственное - он слегка скользкий, но сзади у него матовое покрытие, на котором не остаются отпечатки.
В комплекте с телефоном идёт чехол, зарядка на 120 Вт. А заряжается устройство до 100% примерно за 34 минуты. Правда, возможно, здесь определённую роль играет и наличие переходника при зарядке.
У Xiaomi 14 Pro очень приятная вибрация и очень яркий экран. При этом разницы между MIUI и китайской HyperOS ведущий особо не заметил.
На старте у новинки могут сейчас страдать разве что перегрев, автономность, связь, возможности камеры. Перегрев у 14 Pro точно пока есть, автономность полностью не проверена, но сутки аппарат точно «проживёт», связь ловит без проблем. Что касается камеры, то фото получаются не особо качественные только при недостатке света (примеры - см. выше). В остальном всё оказалось хорошо.