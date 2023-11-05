Первые впечатления обзорщика от китайской версии Xiaomi 14 Pro

При покупке Xiaomi 14 Pro стоит быть готовым к заметному нагреву - до 43-46 градусов Цельсия. Правда, это происходит лишь в определённых ситуациях: при долгом сёрфинге в Интернете, при съёмке видео, при зарядке.

Также на устройстве стоит новая оболочка HyperOS. Но она вряд ли хорошо оптимизирована под процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Даже китайской версией Xiaomi 14 Pro можно пользоваться без проблем. Google-сервисы на этом смартфоне есть.

Особенность экрана Xiaomi 14 Pro состоит в том, что на нём стоит закругленное стекло, а не плоское. Это не всем понравится. Кроме того, смартфон довольно тяжёлый, но при этом отлично лежит в руке. Единственное - он слегка скользкий, но сзади у него матовое покрытие, на котором не остаются отпечатки.

В комплекте с телефоном идёт чехол, зарядка на 120 Вт. А заряжается устройство до 100% примерно за 34 минуты. Правда, возможно, здесь определённую роль играет и наличие переходника при зарядке.