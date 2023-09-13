Первые впечатления от iPhone 15 и 15 Pro от зарубежного обзорщика

У iPhone 15 и 15 Pro оказалось 3 незначительных и 3 крупных изменения по сравнению с моделями прошлого года. Из незначительных - дизайн (пастельные оттенки), более закругленные края, а также «вырез-остров» (Dynamic Island). Теперь вы можете следить, например, за временем прибытия самолёта (которое будет там, где расположен вырез) и одновременно просматривать видео на YouTube.

Среди других изменений можно выделить увеличение яркости дисплея до 2000 нит, новый широкополосный сверхширокий диапазон (вам будет проще искать потерянные вещи, ориентироваться в пространстве и т.п.).

Что касается камеры, то Apple наконец установила более крупный объектив в качестве основного датчика. Он имеет теперь разрешение не 12 Мп, а 48 Мп. Кроме того, теперь iPhone 15 и 15 Pro могут делать снимки с 2-кратным увеличением. Также при съёмке фото на iPhone 15 теперь смартфон может автоматически захватывать информации о глубине. То есть вам не придётся больше думать, в каком режиме вам нужно сделать снимок. Ещё одна важное изменение - это переход от разъёма Lightning к USB-C, причём у Pro-версии это USB 3 (у которого скорость передачи данных примерно в 20 раз быстрее, чем у Lightning).

Последнее важное изменение базовых iPhone 15 и 15 Pro - это чип. Самый быстрый чип, который не вызовет проблем с производительностью, получил 15 Pro, и это А17.