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Опубликовано 07 декабря 2024, 18:24
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Первый 5G-модем Apple для iPhone не сравнится с решениями Qualcomm

И появится в 2025 году
Apple планирует выпустить свой собственный модем 5G в 2025 году, начиная с iPhone SE 4 весной и iPhone 17 Air осенью. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, модем под кодовым названием "Sinope" не сможет сравниться по производительности с нынешними чипами Qualcomm.
Первый 5G-модем Apple для iPhone не сравнится с решениями Qualcomm
© Ferra

В отличие от модемов Qualcomm, первый 5G-модем Apple не будет поддерживать технологию mmWave, которая обеспечивает сверхбыстрые скорости в городских районах. Вместо этого он будет опираться на более распространенный стандарт Sub-6 5G. Модем также поддерживает агрегацию только четырех несущих, по сравнению с шестью и более несущими в чипах Qualcomm. Лабораторные тесты показали, что максимальная скорость загрузки составляет 4 Гбит/с, что ниже максимальной скорости модемов Qualcomm, не использующих технологию mmWave.

Apple планирует усовершенствовать свои модемы в 2026 и 2027 годах. Версия 2026 года, ожидаемая в линейке iPhone 18, добавит поддержку mmWave и более высокую скорость загрузки. К 2027 году Apple надеется превзойти Qualcomm, выпустив модем третьего поколения, поддерживающий спутниковую связь.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
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