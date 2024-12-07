Первый 5G-модем Apple для iPhone не сравнится с решениями Qualcomm

В отличие от модемов Qualcomm, первый 5G-модем Apple не будет поддерживать технологию mmWave, которая обеспечивает сверхбыстрые скорости в городских районах. Вместо этого он будет опираться на более распространенный стандарт Sub-6 5G. Модем также поддерживает агрегацию только четырех несущих, по сравнению с шестью и более несущими в чипах Qualcomm. Лабораторные тесты показали, что максимальная скорость загрузки составляет 4 Гбит/с, что ниже максимальной скорости модемов Qualcomm, не использующих технологию mmWave.

Apple планирует усовершенствовать свои модемы в 2026 и 2027 годах. Версия 2026 года, ожидаемая в линейке iPhone 18, добавит поддержку mmWave и более высокую скорость загрузки. К 2027 году Apple надеется превзойти Qualcomm, выпустив модем третьего поколения, поддерживающий спутниковую связь.