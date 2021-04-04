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Сегодня в 14:35
Первый 5G-смартфон BlackBerry получит флагманскую камеру
Выйдет в 2021 году
В прошлом году стало известно, что компания OnwardMobility купила права на бренд BlackBerry и намерена выпустить новые смартфоны. В 2021 году должна выйти первая 5G-модель под брендом. Сегодня выяснилось, что она получит и флагманскую камеру.
О грядущем смартфоне известно, что он будет иметь классическую QWERTY-клавиатуру, поддержку 5G и флагманскую камеру.
Источники пишут, что хорошая камера сделает смартфон более дорогим, чем предыдущие модели BlackBerry. OnwardMobility заявляет, что устройство будет нацелено как на потребительский, так и на корпоративный рынок. Кроме того, компания хочет, чтобы преимуществами телефона были сверхзащищённость и производительность.
Когда он выйдет, пока сказать сложно. Но это должно случиться до конца 2021 года.