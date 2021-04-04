Первый 5G-смартфон BlackBerry получит флагманскую камеру

О грядущем смартфоне известно, что он будет иметь классическую QWERTY-клавиатуру, поддержку 5G и флагманскую камеру.

Источники пишут, что хорошая камера сделает смартфон более дорогим, чем предыдущие модели BlackBerry. OnwardMobility заявляет, что устройство будет нацелено как на потребительский, так и на корпоративный рынок. Кроме того, компания хочет, чтобы преимуществами телефона были сверхзащищённость и производительность.

Когда он выйдет, пока сказать сложно. Но это должно случиться до конца 2021 года.