Первый айфон с 48-Мп камерой: раскрыты подробности об iPhone 14

Как пишут СМИ, iPhone 14 Pro, запуск которого намечен на сентябрь 2022 года получит 48-Мп датчик камеры. Об этом говорится в аналитической записке Haitong International Securities.

Аналитики также сообщают, что все остальные камеры в iPhone 14 Pro останутся 12-Мп (ультраширик и телефото). Эта информация согласуется со сведениями другого известного аналитика - Мин-Чи Куо. Куо также сказал, что новая 48-мегапиксельная камера позволит iPhone 14 Pro снимать видео в формате 8K.

Сообщается также, что модели айфонов 2022 года получат до 8 ГБ оперативной памяти.