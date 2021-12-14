Первый айфон с 48-Мп камерой: раскрыты подробности об iPhone 14

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Первый айфон с 48-Мп камерой: раскрыты подробности об iPhone 14Сведения аналитиков
До сих пор в самых современных смартфонах Apple установлены датчики изображения на 12 Мп. Теперь сообщается, что в устройствах следующего поколения наконец появятся 48-Мп камеры.
Как пишут СМИ, iPhone 14 Pro, запуск которого намечен на сентябрь 2022 года получит 48-Мп датчик камеры. Об этом говорится в аналитической записке Haitong International Securities.
Аналитики также сообщают, что все остальные камеры в iPhone 14 Pro останутся 12-Мп (ультраширик и телефото). Эта информация согласуется со сведениями другого известного аналитика - Мин-Чи Куо. Куо также сказал, что новая 48-мегапиксельная камера позволит iPhone 14 Pro снимать видео в формате 8K.
Сообщается также, что модели айфонов 2022 года получат до 8 ГБ оперативной памяти.
Источник: Phonearena