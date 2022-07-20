Первый блин комом: знаменитые светодиоды "прозрачного" Nothing Phone (1) отваливаются сами по себе

Возможно, что клей, удерживающий световую полоску на задней панели телефона, мог отклеиться из-за сильной жары и влажности. Но в таком случае, отметило издание HT Tech, это ставит под сомнение контроль качества, осуществляемый компанией Nothing на уровне производства.

Кроме того, они также наблюдали попадание пыли под прозрачную заднюю панель Phone (1). Для телефона, сертифицированного по стандарту IP53, такого быть не должно.