Первый блин комом: знаменитые светодиоды "прозрачного" Nothing Phone (1) отваливаются сами по себе

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Первый блин комом: знаменитые светодиоды "прозрачного" Nothing Phone (1) отваливаются сами по себеИ не только в них проблема
Nothing Phone (1) сейчас на слуху, для дебютного смартфона компании это хороший результат, однако, как и в ситуации со многими дебютантами, проблемы не обошли стороной и смартфоны компании Nothing. Так, стало известно, что одни из его главных “фишек” - светодиоды на задней панели - отклеиваются сами по себе.
Пользователь сети обнаружил, что световая полоска его Nothing Phone (1), расположенная в правом верхнем углу, отслаивается сама по себе. При этом под полоской даже виден клей, на который она посажена. Пока непонятно, насколько этот дефект существенен, но приятного в этом точно мало.
Возможно, что клей, удерживающий световую полоску на задней панели телефона, мог отклеиться из-за сильной жары и влажности. Но в таком случае, отметило издание HT Tech, это ставит под сомнение контроль качества, осуществляемый компанией Nothing на уровне производства.
Кроме того, они также наблюдали попадание пыли под прозрачную заднюю панель Phone (1). Для телефона, сертифицированного по стандарту IP53, такого быть не должно.