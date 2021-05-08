Первый флагман Honor на процессоре Snapdragon сфотографировали до премьеры

Речь о линейке смартфонов Honor 50. Они будут построены на топовом процессоре Snapdragon 888. Один из аппаратов линейки попал в объектив камеры во время рекламной съёмки. Фотограф Иян Цяньси (Yiyang Qianxi) поделился снимками рабочего процесса. На одном из них видно заднюю панель смартфона. Бросается в глаза необычный блок камер устройства. Он состоит из двух колец. Также ясно, что крышка Honor 50 будет градиентной.