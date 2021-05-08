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Сегодня в 14:43
Первый флагман Honor на процессоре Snapdragon сфотографировали до премьеры
У него необычная камера
Из-за санкций США бренд Honor перестал принадлежать компании Huawei. Поэтому теперь к выходу готовится первый флагман Honor на процессоре Snapdragon, а не Kirin. В сети появились его фото.
Речь о линейке смартфонов Honor 50. Они будут построены на топовом процессоре Snapdragon 888. Один из аппаратов линейки попал в объектив камеры во время рекламной съёмки. Фотограф Иян Цяньси (Yiyang Qianxi) поделился снимками рабочего процесса. На одном из них видно заднюю панель смартфона. Бросается в глаза необычный блок камер устройства. Он состоит из двух колец. Также ясно, что крышка Honor 50 будет градиентной.
По слухам, в верхнем кольце камеры расположится 50-Мп датчик оптического формата около 1 дюйма. В нижнем будет перископная камера с оптическим зумом и модуль со сверхширокоугольным объективом.