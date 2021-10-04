Первый геймерский смартфон Xiaomi Redmi выпустят уже в апреле 2021

По информации источника, смартфон Redmi с чипом Dimensity 1200 может дебютировать в середине апреля или же до конца месяца.

Устройство с модельным номером M2104K10C уже появилось в китайских базах данных TENAA и 3C. Кодовое название смартфона — Ares. Он, скорее всего, получит квадрокамеру с главным 64-Мп датчиком.

По некоторым сведениям, этот смартфон может дебютировать в Индии под брендом Poco.

Ожидается, что геймерский смартфон Redmi будет самым доступным в своём сегменте. Также он получит экран OLED Samsung E4, боковые механические клавиши, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.