Первый глобальный релиз новой оболочки Xiaomi HyperOS достанется Xiaomi 12T

Xiaomi 12T станет первым устройством, получившим глобальное обновление HyperOS на базе Android 14. На этом этапе Xiaomi планирует собрать отзывы и устранить все возможные ошибки перед более широким выпуском. Обновление будет распространено среди пользователей в течение двух недель.

Пользователи Xiaomi 12T могут рассчитывать на «более мощный, быстрый и функциональный смартфон с обновлением HyperOS 1.0», пишут СМИ.

В ожидании обновления пользователям предлагается принять участие в программе HyperOS Pilot и внести свой вклад в совершенствование этой разработки.