Первый iPhone 12 Pro Max с портом USB-C поступил в продажу

Ранее мы видели iPhone X с портом USB-C, который продали на eBay почти за $86 тысяч.

Компания DEEP предоставила пошаговое видео, в котором подробно рассказала, как превратить iPhone 12 Max Pro в устройство с поддержкой USB-C. Процесс модификации начался с открытия смартфона и удаления гибкого кабеля порта Lightning. Перед этим были сделаны необходимые замеры, чтобы правильно разместить разъём USB-C. Затем гибкий кабель с портом USB-C и оригинальным чипом Mfi установили в iPhone 12 Pro Max.

Новый iPhone 12 Pro Max с USB-C прошёл испытания и полностью готов к работе. Его выставили на продажу на eBay через аукцион.