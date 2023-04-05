Первый iPhone с "челкой" официально устарел: он не получит обновление iOS 17

На момент выхода iOS 17 этим смартфонам будет шесть лет. Аналогично, iPadOS 17 исключит ряд старых устройств, использующих SoC A11 Bionic или старше.

Этот шаг не является неожиданным, поскольку Apple регулярно отказывается от поддержки старых устройств по мере выпуска новых версий своих операционных систем. Однако исключение iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X, которые все еще очень популярны среди людей, может вызвать больший “эмоциональный” отклик.