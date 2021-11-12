Первый iPhone с зарядным портом от Android продали за 6 миллионов рублей

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Первый iPhone с зарядным портом от Android продали за 6 миллионов рублейНо зачем, когда каждый может сделать такой же своими руками?
Некоторое время назад мы уже писали об аукционе, в рамках которого продавали первый в мире iPhone с заменённым на USB-C зарядным разъёмом.
Теперь же у лота нашёлся финальный покупатель, который заплатил за устройство 86 тыс долларов или 6,25 млн рублей. При этом автор проекта предупредил в описании, что пользоваться этим iPhone в качестве основного не стоит.
Отметим, что каждый может собрать точно такой же аппарат своими руками. Энтузиаст, разработавший проект iPhone с USB-C вместо Lightning опубликовал для этого полноценную видеоинструкцию.
Что интересно, ещё несколько лет назад по сети стабильно ходили слухи об отказе Apple от собственного разъёма в пользу более универсального USB-C. Сейчас же эта версия стала ещё более правдоподобной, т.к. Евросоюз всерьез намерен принудить производителей смартфонов выпускать новинки именно с этим портом в конструкции.
Источник: The Verge