Первый iPhone с зарядным портом от Android продали за 6 миллионов рублей

Но зачем, когда каждый может сделать такой же своими руками?

Некоторое время назад мы уже писали об аукционе, в рамках которого продавали первый в мире iPhone с заменённым на USB-C зарядным разъёмом.