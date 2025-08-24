Первый iPod в запечатанной коробке продали на аукционе за $40 000

Опубликовано 24 августа 2025, 18:451 мин.
Первый iPod в запечатанной коробке продали на аукционе за $40 000Рекорд
На аукционе RR Auction был продан оригинальный iPod первого поколения в запечатанной коробке за 40 264 доллара. Это, по всей видимости, новый рекорд для продажи первого iPod на аукционе — предыдущий рекорд составлял 29 000 долларов. Это было в 2023 году.
© RR Auction
При запуске в 2001 году устройство стоило 399 долларов. Оригинальный iPod умещал более 1 000 песен на 5 ГБ жёсткого диска, обеспечивал до 10 часов воспроизведения на аккумуляторе и имел уникальное колесико для управления одной рукой. Устройство автоматически синхронизировалось с iTunes, поддерживало форматы MP3, WAV и AIFF. В комплект входили наушники, кабель FireWire и адаптер питания.
Ранее на том же аукционе продали запечатанный iPhone первого поколения с редкой памятью 4 ГБ за 81 989 долларов. При этом устройство стоило 499 долларов при запуске в 2007 году.