Первый серийный 5G-смартфон оказался сложным для ремонта

Задняя крышка смартфона снялась без подогрева, системная плата удалилась довольно легко. А вот после этого началось самое интересное: эксперты не смогли найти модем 5G Balong 5000. Обнаружился он чуть позже под чипом оперативной памяти LPDDR4X. Специалисты предположили, что для модема, вероятно, требуется собственный немаленький буфер данных.

Надо сказать, что Huawei попыталась упростить разборку смартфона и прикрепила к аккумулятору стикеры с инструкцией по извлечению компонентов. Команда iFixit это оценила.

Тем не менее Huawei Mate 20X 5G получил лишь 4 балла за ремонтопригодность из 10. А всё из-за сложностей с заменой экрана (сначала надо разобрать весь смартфон) и большого количества клея, который фиксирует компоненты, а также переднюю и заднюю панели.

Фото: iFixit