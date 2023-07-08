Первый складной смартфон Google за $1800 разобрали: что в нем интересного

Первый складной смартфон Google за $1800 разобрали: что в нем интересногоВ принципе, ничего экстраординарного
Внутренности долгожданного смартфона Pixel Fold от Google была изучены в недавнем разборе PBK Reviews. В то время как iFixit больше не проводит разборку устройств Pixel (из-за официального партнерства), PBK Reviews взялся за дело, чтобы предоставить информацию о внутреннем устройстве устройства (простите за тавтологию).
Вскрытие Pixel Fold - непростая задача из-за сильного клея. Чтобы снять заднюю крышку и передний экран, необходимо нагреть их. Внутри, со стороны камеры, находятся типичные компоненты телефона, включая три камеры, SoC, накопитель, модем, нижний динамик, порт USB-C и аккумулятор емкостью 1489 мАч. На другой стороне доминирует более крупный аккумулятор емкостью 3332 мАч, а также внешняя камера дисплея, видромоторчик с тактильной обратной связью, наушник и лоток SIM.
Ремонтопригодность кажется ограниченной, поскольку порт USB-C интегрирован в материнскую плату, что затрудняет его замену. Гибкий экран не пытались снять из-за риска повреждения. Ленточные кабели соединяют две стороны, облегчая связь через шарнир.
Партнерство Google с iFixit направлено на улучшение ремонтопригодности, ожидается запуск официального магазина запчастей для Pixel Fold. Это обеспечит доступ к запасным частям и официальным руководствам по ремонту.