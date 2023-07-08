Первый складной смартфон Google за $1800 разобрали: что в нем интересного

Ремонтопригодность кажется ограниченной, поскольку порт USB-C интегрирован в материнскую плату, что затрудняет его замену. Гибкий экран не пытались снять из-за риска повреждения. Ленточные кабели соединяют две стороны, облегчая связь через шарнир.

Партнерство Google с iFixit направлено на улучшение ремонтопригодности, ожидается запуск официального магазина запчастей для Pixel Fold. Это обеспечит доступ к запасным частям и официальным руководствам по ремонту.