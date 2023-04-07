Первый складной смартфон Meizu получит 200-Мп камеру

Может стать лучше Galaxy Z Fold5

После возвращения на рынок флагманских смартфонов с серией Meizu 20 похоже, что компания теперь планирует найти место в нише складных телефонов. Вице-президент компании недавно подтвердил, что выпустит гибкое устройство к концу этого года.