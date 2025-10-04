Первый смартфон линейки Vivo V70 прошёл сертификацию Bluetooth SIG

Опубликовано 04 октября 2025, 11:151 мин.
Первый смартфон линейки Vivo V70 прошёл сертификацию Bluetooth SIGLite будет
Vivo недавно выпустила модель V60 Lite в версиях с поддержкой 4G и 5G, а также готовит к октябрю выход Vivo V60e. Но, похоже, производитель уже работает над новым поколением — серией Vivo V70, пишут СМИ.
© Vivo
Первым устройством линейки стал Vivo V70 Lite. Смартфон с номером модели V2549 появился в базе Bluetooth SIG. Это не первое упоминание о новинке: в августе аппарат проходил сертификацию FCC, где раскрылись некоторые характеристики.
По данным FCC, Vivo V70 Lite будет поддерживать сети 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth, а также получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В базе Bluetooth SIG подробностей о железе не раскрыто.