Первый смартфон линейки Vivo V70 прошёл сертификацию Bluetooth SIG

Первым устройством линейки стал Vivo V70 Lite. Смартфон с номером модели V2549 появился в базе Bluetooth SIG. Это не первое упоминание о новинке: в августе аппарат проходил сертификацию FCC, где раскрылись некоторые характеристики.

По данным FCC, Vivo V70 Lite будет поддерживать сети 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth, а также получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В базе Bluetooth SIG подробностей о железе не раскрыто.