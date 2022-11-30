Первый смартфон на Dimensity 9200 поступил в продажу: Vivo X90

Обе модели X90 получили 6,78-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Модуль камер в X90 возглавляет 50-мегапиксельная камера Sony IMX866. Имеется 12-Мп сверхширокоугольный объектив и 12-Мп телевик IMX663 с 2-кратным оптическим зумом.

Серия X90 также оснащена собственным чипом Vivo V2 ISP для обработки изображений и улучшенной съемки в условиях низкой освещенности.

Модель Vivo X90 оснащена аккумулятором емкостью 4 810 мАч, а X90 Pro - 4 870 мАч. Оба телефона предлагают зарядку 120 Вт.

X90 Pro получил дополнительное преимущество в виде беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Цена на X90 начинается от $518 за версию с 8/128 Гб памяти и до $700 за версию с 12/512 Гб памяти.

vivo X90 Pro yf 8/256 Гб доступен за $700, в то время как топовая модель 12/512 Гб предлагается по цене $840.