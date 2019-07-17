Первый смартфон на Snapdragon 855 Plus оставил конкурентов далеко позади

ROG Phone 2 прогнали в многоядерном тестировании бенчмарка Geekbench 4.1, где смартфон от Asus обошел абсолютно всех своих конкурентов, работающих на базе Android. Единственное устройство, которое не поддалось натиску новинки — это iPhone XS Max от Apple, но стоит заметить, что сравнивать результаты устройств, работающих на разных операционных системах будет не совсем правильно.
Что интересно, следом за Asus ROG Phone 2 идут два других смартфона компании — ZenFone 6 в режиме Zen Power Boot и простой ZenFone 6, без ускорения. Что же касательно одноядерного теста, то тут новый ROG Phone звезд с неба не хватает — его довольно легко обогнали уже упомянутый iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+.