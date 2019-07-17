Первый смартфон на Snapdragon 855 Plus оставил конкурентов далеко позади

Что интересно, следом за Asus ROG Phone 2 идут два других смартфона компании — ZenFone 6 в режиме Zen Power Boot и простой ZenFone 6, без ускорения. Что же касательно одноядерного теста, то тут новый ROG Phone звезд с неба не хватает — его довольно легко обогнали уже упомянутый iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+.