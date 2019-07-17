Ferra
Телефоны
Сегодня 11:36

Первый смартфон на Snapdragon 855 Plus оставил конкурентов далеко позади

В этот момент где-то грустит один Galaxy Note 10
Буквально на днях компания Qualcomm анонсировала обновление своего флагманского процессора. Назвала она новую версию Snapdragon 855 Plus. А 23 июля компания ASUS представит игровой смартфон ROG Phone 2, который станет первым устройством, базирующимся на базе нового процессора от Qualcomm.

ROG Phone 2 прогнали в многоядерном тестировании бенчмарка Geekbench 4.1, где смартфон от Asus обошел абсолютно всех своих конкурентов, работающих на базе Android. Единственное устройство, которое не поддалось натиску новинки — это iPhone XS Max от Apple, но стоит заметить, что сравнивать результаты устройств, работающих на разных операционных системах будет не совсем правильно.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Многоядерное тестирование

Что интересно, следом за Asus ROG Phone 2 идут два других смартфона компании — ZenFone 6 в режиме Zen Power Boot и простой ZenFone 6, без ускорения. Что же касательно одноядерного теста, то тут новый ROG Phone звезд с неба не хватает — его довольно легко обогнали уже упомянутый iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...