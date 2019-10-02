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Первый смартфон с Android 10 можно будет купить раньше официального старта продаж
Правда, актуально это для жителей Нью-Йорка или туристов
Ранее команда Android сообщила, что первым смартфоном, работающим под управлением Android 10 «из коробки», станет недавно представленный OnePlus 7T. Продажи его должны начаться 18 октября, но теперь стало известно об одной возможности заполучить устройство гораздо раньше.
OnePlus объявила о проведении специального мероприятия в Нью-Йорке в пятницу, 11 октября. Это, собственно, распродажа, в ходе которой можно приобрести OnePlus 7T и получить призы. Начнётся она в 15:00, а продолжаться будет до 22:00 по местному времени. Так что если вы или ваши знакомые вдруг будут в этот период в Нью-Йорке, не упустите возможность.
О стартовом тираже OnePlus 7T информации пока нет. Первым 100 покупателям компания подарит специальные призы.
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