Первый смартфон с Android 10 можно будет купить раньше официального старта продаж

OnePlus объявила о проведении специального мероприятия в Нью-Йорке в пятницу, 11 октября. Это, собственно, распродажа, в ходе которой можно приобрести OnePlus 7T и получить призы. Начнётся она в 15:00, а продолжаться будет до 22:00 по местному времени. Так что если вы или ваши знакомые вдруг будут в этот период в Нью-Йорке, не упустите возможность.

О стартовом тираже OnePlus 7T информации пока нет. Первым 100 покупателям компания подарит специальные призы.