Первый смартфон с «экраном-водопадом» проверили на скорость работы

Ожидаемую новинку — Vivo Nex 3 — протестировали в бенчмарке Geekbench. Итак, смартфон набрал 3376 баллов в однопоточном тесте и 10578 — в многопоточном, то есть при использовании всех ядер. Второй результат получился лучше, чем у, например, Meizu 16s Pro — пока самого дешёвого смартфона на платформе Snapdragon 855 Plus. Да-да, именно на ней работает и Vivo Nex 3. До другого конкурента — игрового ASUS ROG Phone 2 — «китаец», конечно, не дотягивает.

Также бенчмарк подтвердил, что на смартфоне установлена операционная система Android 9, а не Android 10.

Напомним, «водопадом» экран Vivo Nex 3 назвали из-за сильного закругления по бокам. Размер диагонали же равен 6,89 дюйма, а разрешение — 2256 x 1080 пикселей.

Презентация смартфона должна состояться 16 сентября.