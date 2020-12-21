Первый смартфон с подэкранной камерой разочаровал качеством съёмки

Автор отметил, что ZTE Axon 20 5G — один из самых больших смартфонов, которые он видел. Диагональ его экрана составляет 6,92 дюйма. Журналист пишет, что встроенная под дисплей камера становится очень заметна, если установлена светлая заставка. Однако в других случаях увидеть её трудно.

Что же до качества съёмки, то при хорошем освещении селфи-камера ZTE Axon 20 5G делает туманные, размытые фотографии со слабой цветопередачей. Ниже фото на новинку сравнивается с фото на Pixel 5.