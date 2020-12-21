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Первый смартфон с подэкранной камерой разочаровал качеством съёмки
Фото получаются размытыми и туманными
Сегодня в продажу во всём мире поступил первый смартфон с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G. Автор издания The Verge протестировал новинку и пришёл к выводу, что технология пока очень сырая.
Автор отметил, что ZTE Axon 20 5G — один из самых больших смартфонов, которые он видел. Диагональ его экрана составляет 6,92 дюйма. Журналист пишет, что встроенная под дисплей камера становится очень заметна, если установлена светлая заставка. Однако в других случаях увидеть её трудно.
Что же до качества съёмки, то при хорошем освещении селфи-камера ZTE Axon 20 5G делает туманные, размытые фотографии со слабой цветопередачей. Ниже фото на новинку сравнивается с фото на Pixel 5.
При плохом освещение разница, конечно, тоже очевидна. Не в пользу ZTE Axon 20 5G.